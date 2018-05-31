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Beşir Derneği iftar verdi

"Gönüller Yapmaya Geldik" sloganıyla Türkiye’de ve dünyada binlerce gönüllüsüyle insani yardım çalışmaları yürüten ve her zaman yardımseverliği ve ihtiyaç sahiplerine destek olan Beşir Derneği Kocaeli Temsilciliği ihtiyaç sahipleri ve yetimler ile bağışçılar ve gönüllerinin katılım sağladığı mütevazı bir iftar programı gerçekleştirdi.