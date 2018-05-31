Beşir Derneği Bölge Sorumlusu Ertuğrul Baygın, Kocaeli Temsilcisi Cavit Ünal ve Semerkand Vakfı Kocaeli İl Temsilcisi Abdullah Erol’un katılım sağladığı sade, bereketli ve şatafattan uzak iftar, Körfez Sanayi Sitesi içindeki bir esnaf lokantasında gerçekleştirildi. İhtiyaç sahibi ailelerden ve yetimlerden de katılımın olduğu iftar, büyük bir dostluk ve dayanışma içinde geçti.
Bugün 13:24 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:26 TSİ )
Beşir Derneği iftar verdi
"Gönüller Yapmaya Geldik" sloganıyla Türkiye’de ve dünyada binlerce gönüllüsüyle insani yardım çalışmaları yürüten ve her zaman yardımseverliği ve ihtiyaç sahiplerine destek olan Beşir Derneği Kocaeli Temsilciliği ihtiyaç sahipleri ve yetimler ile bağışçılar ve gönüllerinin katılım sağladığı mütevazı bir iftar programı gerçekleştirdi.
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Bugün 13:24 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz