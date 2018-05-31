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Bugün 13:26 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:27 TSİ )

KTO İftarında salon doldu taştı

Körfez Ticaret Odası geleneksel olarak gerçekleştirdiği iftar programının ilkini gerçekleştirdi. Protokol ve üyelerin yoğun katılım gösterdiği iftar programında salon hınca hınç doluydu

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Körfez Ticaret Odası geleneksel olarak gerçekleştirdiği iftar programının ilkini gerçekleştirdi. Protokol ve üyelerin yoğun katılım gösterdiği iftar programında salon dolup taştı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Başsavcısı Alparslan Kaplan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Bilim kadını Canan Dağdeviren, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, bazı il müdürü, siyasi parti ilçe başkanları, STK Temsilcileri, şehit aileleri ve çok sayıda üyenin katıldığı iftar programında, salon hınca hınç doluydu.

ÖZTÜRK’TEN BİRLİK MESAJI

İftar programının açılış konuşmasını yapan Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk “Sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı on bir ayın sultanı Mübarek Ramazan ayını yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz. Körfez Ticaret Odası Olarak geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar programımızın birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini, gönüller arasında kurulan köprüleri egemen kılmasını Allah’tan niyaz eder, Böyle bir günde programımıza katılan başta şehit alilerimiz olmak üzere iftarımıza katılan herkese teşekkürlerimizi sunarız” dedi. İftar programında AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’da, birer konuşma yaparak Körfezli iş adamlarını selamladı. Kalabalık bir katılımla gerçekleştirilen iftar programının ikincisi ise yarın (Cuma) yapılacak.

Bugün 13:26 TSİ - Ekonomi

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