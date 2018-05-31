Hayat Kimya, Türkiye’nin en büyük ilk 50 şirketi içinde

Hızlı tüketim sektörünün globalleşen oyuncularından Hayat Kimya, hijyen, ev bakım ve temizlik kağıtları kategorilerinde 12 markasıyla 9 ülkede 8.000’e yakın çalışanla büyümesini sürdürüyor. Hayat Kimya, dünyanın en büyük 5. markalı bebek bezi üreticisi ve Afrika, Ortadoğu ve Doğu Avrupa’nın en büyük kağıt üreticisi olarak bu yıl da ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesindeki ilk 50 şirket arasında 49. sırada yer aldı.

Türk Markalarının Kalite Elçisi

Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Enes Çizmeci, “Hayat Kimya olarak, 2017’de de ISO 500 listesinde ilk 50’de yer aldık. Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından biri olmak hem ekonomik ve sektörel açıdan hem de Hayat adına bizim için mutluluk kaynağı. Geçtiğimiz yıl Türkiye’deki üretim kampüsümüzde uçtan uca entegrasyon sağlayacak nitelikte 800 milyon TL değerinde yatırımla 600 kişiye istihdam sağladık. Türkiye’de, hızlı tüketim sektörünün ilk ve en büyük arge yatırımı olan Ar-Ge Merkezimizde Türkiye’den dünyaya sadece ürün değil, süreç ve fikir ihraç etmeye devam ediyoruz. Bingo ile Türkiye’nin ilk çocuk deterjanını, Papia ile Türkiye’nin ilk çift tarafı da yumuşak tuvalet kağıdını, Molfix ile Türkiye’nin ilk ve tek elastik gövdeli, sarkmayan 3Boyut teknolojili bebek bezini, Familia ile Türkiye’nin ilk deterjanlı temizlik kağıdını Türkiye’den dünyaya taşıyoruz. Herkesin kaliteli ürüne erişim hakkı olduğuna inanarak, Hayat kalitesini, Hayat markalarını 100’den fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Bu anlayışla Türk markalarının kalite elçisi olmaktan kıvanç duyuyoruz. Yenilikçilik tutkumuz ile Türkiye’nin en büyükleri arasında yer almak ve dünyada büyümek için azimle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Hayat Kimya Hakkında

Hayat Kimya, hızlı tüketim sektöründe, ev bakımda kategorisinde Bingo, hijyen kategorisinde Molfix, Molped, Joly ve temizlik kağıtları kategorisinde Papia, Familia, Teno, Focus gibi toplam 12 güçlü markası ve 14 üretim tesisiyle globalleşmeye devam ediyor. Dünyanın 5. büyük markalı bebek bezi üreticisi ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın en büyük kağıt üreticisi olan Hayat Kimya, Türkiye’den sonra Mısır, Cezayir, İran,Fas, Bulgaristan, Rusya ve Nijerya’da yer alan üretim tesisi ve iştirakleri, dünyada toplam 8.000’e yakın çalışanıyla büyümeye devam ediyor. İhracat kapasitesiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin en çok ihracatyapan şirketler sıralamasında 32. sırada, ISO’nun en büyük 500 sanayi kuruluşu sıralamasında ise 49. sırada yer alıyor.