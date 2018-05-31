Doğan: Sağlıkta çağ atladık

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Yenidoğan Mahallesi’ndeki SEKA Devlet Hastanesi ile bu hastanenin şehir merkezinde bulunan semt polikliniğini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Doğan’a AKP Kocaeli Milletvekili adayı Emine Zeybek, meclis üyeleri Aykut Bozkurt, İbrahim Elgin, AKP İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Musa Özcan ile ilçe yöneticisi Cemil Karaca eşlik etti. Hastane çalışanlarıyla görüşen ve kolaylıklar dileyen Doğan, muayene için gelen hasta ve yakınlarıyla sohbet etti.

SAĞLIKTAKİ GELİŞİMİ ANLATTI

Ziyaret sırasında açıklamada bulunan Başkan Doğan, “Ülkemiz sağlık alanında çağ atladı. Hastanelerimiz, sağlık ocaklarımız Avrupa standardında. Hekimlik yaptığım dönemde çocuklarımıza menenjit aşısını bulup yapamıyorduk. Küvöz olmadığı için bebekleri pamuklara sararak başka hastanelere gönderiyorduk. Bu duruma çok isyan ediyordum, çok mücadele ediyordum ama yetkililerden aldığım cevap “bütçe yok” oluyordu” dedi.

“OTEL GİBİ HASTANELERİ RÜYAMIZDA GÖREMEZDİK”

Mevcut hastanelerin çok modern olduğunu belirten Doğan, “Bugünkü otel konforunda modern hastaneleri, tek kişilik, iki kişilik hastane odalarını rüyamızda bile göremedik. Vatandaşlarımız prefabrikte koğuş usulü tedavi görmeye çalışıyordu. Şimdi telefonun başından hekimimizi dahi seçerek randevu alabiliyoruz. AK Parti öncesinde muayene sırası almak, muayene olmak, ilaç almak ayrı bir dertti. Şehrimiz ve ülkemiz sağlık sektöründe çağ atladı. Artık Türkiye'nin en modern devlet ve özel hastanelerine sahibiz. Kocaeli bir sağlık merkezi haline geldi” diye konuştu.