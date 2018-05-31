Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 13:44 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 13:46 TSİ )

Doğan: Sağlıkta çağ atladık

AKP Milletvekili adayı Emine Zeybek ile birlikte SEKA Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AKP iktidarı döneminde Kocaeli’nin çağ atlayıp sağlık merkezi haline geldiğini söyledi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Yenidoğan Mahallesi’ndeki SEKA Devlet Hastanesi ile bu hastanenin şehir merkezinde bulunan semt polikliniğini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Doğan’a AKP Kocaeli Milletvekili adayı Emine Zeybek, meclis üyeleri Aykut Bozkurt, İbrahim Elgin, AKP İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Musa Özcan ile ilçe yöneticisi Cemil Karaca eşlik etti. Hastane çalışanlarıyla görüşen ve kolaylıklar dileyen Doğan, muayene için gelen hasta ve yakınlarıyla sohbet etti.

SAĞLIKTAKİ GELİŞİMİ ANLATTI

Ziyaret sırasında açıklamada bulunan Başkan Doğan, “Ülkemiz sağlık alanında çağ atladı.  Hastanelerimiz, sağlık ocaklarımız Avrupa standardında. Hekimlik yaptığım dönemde çocuklarımıza menenjit aşısını bulup yapamıyorduk. Küvöz olmadığı için bebekleri pamuklara sararak başka hastanelere gönderiyorduk. Bu duruma çok isyan ediyordum, çok mücadele ediyordum ama yetkililerden aldığım cevap “bütçe yok” oluyordu” dedi.

“OTEL GİBİ HASTANELERİ RÜYAMIZDA GÖREMEZDİK”

Mevcut hastanelerin çok modern olduğunu belirten Doğan, “Bugünkü otel konforunda modern hastaneleri, tek kişilik, iki kişilik hastane odalarını rüyamızda bile göremedik. Vatandaşlarımız prefabrikte koğuş usulü tedavi görmeye çalışıyordu. Şimdi telefonun başından hekimimizi dahi seçerek randevu alabiliyoruz. AK Parti öncesinde muayene sırası almak, muayene olmak, ilaç almak ayrı bir dertti. Şehrimiz ve ülkemiz sağlık sektöründe çağ atladı. Artık Türkiye'nin en modern devlet ve özel hastanelerine sahibiz. Kocaeli bir sağlık merkezi haline geldi” diye konuştu.

Bugün 13:44 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
8 saat tokluk hissi veriyor! mask
8 saat tokluk hissi veriyor!
O hastane, "Eğitim ve Araştırma Hastanesi" oldu! mask
O hastane, "Eğitim ve Araştırma Hastanesi" oldu!
Sigara içenlere kötü haber! mask
Sigara içenlere kötü haber!
Yeme arzusunu bastırmak mümkün mask
Yeme arzusunu bastırmak mümkün
Adaçayı cilt yaşlanmasını yavaşlatıyor! mask
Adaçayı cilt yaşlanmasını yavaşlatıyor!
Mesanesinden 35 taş çıktı! mask
Mesanesinden 35 taş çıktı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Kocaeli-Sakarya yolu ulaşıma kapandı! mask
Kocaeli-Sakarya yolu ulaşıma kapandı!
Sele bir tek onlar sevindi mask
Sele bir tek onlar sevindi
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..! mask
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..!
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı mask
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı
Gölette kadın cesedi bulundu! mask
Gölette kadın cesedi bulundu!
Emekliye büyük müjde: Çifte ödeme yapılacak! mask
Emekliye büyük müjde: Çifte ödeme yapılacak!

GALERİ

Tüyleri diken diken eden seminer mask
Tüyleri diken diken eden seminer
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı mask
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı
Meral Akşener'den bir ilk! mask
Meral Akşener'den bir ilk!
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır! mask
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır!
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor mask
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te mask
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B