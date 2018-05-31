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Bugün 13:45 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 13:47 TSİ )

EMEP'ten Flormar işçisine destek

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan ve parti üyeleri Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan kozmetik ürünlerinin üretildiği Flormar’da sendikalaştıkları için işten atılan ve eylemlere başlayan işçileri ziyaret etti.

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EMEP üyeleri “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Direnene direne kazanacağız”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek” sloganlarıyla işçilerin bulunduğu alana yürüdü. Flormar işçileri de EMEP üyelerini alkışlarla karşıladı.

“EYLEMLERİMİZ SÜRECEK”

Burada konuşan Petrol-İş Gebze Şube Başkanı Süleyman Akyüz, “İşçilerin dışarıda olmalarının sebebi, sendikaya üye olmalarıdır. İşlerini bir gün aksatmadılar. Ama siz nasıl düşünürsünüz, nasıl hak ararsınız denilerek işten atıldılar. Burada verilen mücadele sadece bir örgütlenme mücadelesi değil. Biz sendika olarak bu mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğiz. Bu mücadele sendika işyerine girene kadar, işçiler işbaşı yapana kadar devam edecektir” dedi.

“EN BÜYÜK GÜÇ İŞÇİ SINIFIDIR”

Konuşmasında bir de çağrı yapan şube başkanı Akyüz, “Flormar patronuna şunu söylüyoruz; daha büyük yaralar açmadan gelin oturalım konuşalım. Önce işçileri geri alın. Ondan sonra sendikayı ve hakları konuşalım.” İşçilerin siyasi desteklere de büyük ihtiyacı olduğunu söyleyen Akyüz, Selma Gürkan’a teşekkür etti. EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ise konuşmasında “Sermayenin siyasetten, siyasetin sermayeden beslenmesi dengesini değiştirecek, gerçek demokrasiyi sağlayacak tek güç işçi sınıfının birliğindedir” dedi.

Bugün 13:45 TSİ - Siyaset

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