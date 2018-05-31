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Bugün 13:54 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:57 TSİ )

TEB’den bayrama özel kampanya

Türk Ekonomi Bankası (TEB), harcamaların artacağı bayram dönemi için kredi notuna göre kişiye özel kredi kampanyası başlattı. 48 aya varan vade fırsatıyla 3 ay taksit ödeme ertelemeli kredi kampanyası bayram sonuna kadar devam edecek.

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Türk Ekonomi Bankası (TEB) her yıl olduğu gibi bu yıl da harcamaların arttığı bayram döneminde özel ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. İhtiyaç Kredisi Kampanyası kapsamında kişiye özel kredi notuna göre TEB’den kredi alan müşteriler %1,50’den başlayan faiz oranlarının yanı sıra 48 aya varan vade fırsatıyla 3 ay ödeme erteleme avantajından da yararlanabilecek.

İHTİYAÇ KREDİSİ

Ramazan Bayramı’na özel kampanya ile ilgili konuşan TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “TEB olarak, yaklaşan Bayram ve tatil harcamaları için müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına göre çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz. Kampanya kapsamında 48 aya varan vadelerde %1,50’den başlayan faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullanılabiliyor ve 3 ay taksit ödeme erteleme avantajına sahip olunuyor. Ayrıca müşterilerimiz nakit ihtiyaçlarına en kolay şekilde ulaşmak için başvurularını şubelerimiz, çağrı merkezimiz, internet şubemiz ve mobil şubemiz aracılığıyla yaparak kredilerini dakikalar içerisinde kullanabiliyor” dedi.

Bugün 13:54 TSİ - Ekonomi

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