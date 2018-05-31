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Kocaelispor'da 55 alacaklının 10’u ile anlaşıldı

Kocaelispor’da İdari, Mali ve Sportif Olağan Genel Kurul gerçekleşti.Kongrede yolun uzun ve zahmetli olduğu vurgusu yapıldı ve transferin açılması ile ilgili girişimlere devam edildiği belirtildi.

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55 alacaklının 10’u ile anlaşıldığı, 15’i daha anlaşılabilecek durumda olunduğu ifade edilirken, sonraki sürecin hayli zahmetli geçeceği belirtildi. Anlaşılan alacaklıların noterden beyannamelerinin Büyükşehir’e sunulduğu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin birkaç gün içinde ödemeleri yapacağına da işaret edildi.

3 YILLIK PLANLAMA İLE DEV TESİS

Sadece transferin açılması ile bir şeylerin düzelmeyeceğinin belirtildiği genel kurulda, Real Madrid, Chelsea, Lille, Altınordu, Beşiktaş, Konya, Antalya, Kasımpaşa gibi takımların sahip olduğu tesisler gibi tesislere Kocaelispor’un da sahip olması gerektiği vurgulandı ve 3 yıllık bir planlama ile bunun gerçekleşebileceği öne sürüldü.

BÜTÇE ELVERİRSE SPORTİF DİREKTÖR GELİYOR

Tesis konusu ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ile görüşmelere devam edildiği belirtildi. İç transfer ile ilgili açıklamanın bir hafta içinde yapılacağı, bütçe elverirse kulübü ve camiayı tanıyan birisinin sportif direktör olarak kulübe getirileceği belirtildi. Öte yandan KEV Genel Kurulu öncesi mevcut başkanın karşısında bir liste çalışmasının yapıldı da kaydedildi.

Bugün 14:02 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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