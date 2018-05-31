Erdoğan Arıkan’ı duygulandıran sürpriz!

Türkiye Futbol Antrenörleri Kocaeli Şube Başkanı Remzi Demirer, Arıkan’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, TRT spikerinin mezun olduğu Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Okul Müdürü Zeki Kalaç’ın Arıkan’a bir sürprizi vardı.

O GÜNLERİ UNUTMAK MÜMKÜN MÜ?

Kalaç, Erdoğan Arıkan’ın da forma giydiği 1980-1981 eğitim öğretim yılında Okullar Arası Kocaeli Futbol Ligi şampiyonu olan takım fotoğrafını Arıkan’a hediye etti. Son derece duygulandığı gözlenen Arıkan “O günleri unutmak mümkün mü? Benim için sürpriz oldu. Teşekkür ederim” dedi. Arıkan aynı zamanda geçtiğimiz ay İsrail’de düzenlenen Okullar Arası Futsal Dünya Şampiyonası’nda 2. olan Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi’ne ödüllerini verirken “Benim için çok gurur verici bir an. Başarıda emeği geçen herkesi tüm samimiyetim ile tebrik ediyorum” dedi.