Darıca’da başkan değişmedi

27 yaşındaki Mücahid Vural güven tazeledi. Vural “Ligin ilk yarısını bitirdiğimizde hedefimizden uzaktık. Ancak ikinci devrede 14 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet sezonu şampiyon tamamladık. Önümüzdeki sezon farklı bir politika izleyeceğiz ve 'Feda' diyeceğiz. Darıca halkı takımına daha da sahip çıkmalı” dedi.