27 yaşındaki Mücahid Vural güven tazeledi. Vural “Ligin ilk yarısını bitirdiğimizde hedefimizden uzaktık. Ancak ikinci devrede 14 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet sezonu şampiyon tamamladık. Önümüzdeki sezon farklı bir politika izleyeceğiz ve 'Feda' diyeceğiz. Darıca halkı takımına daha da sahip çıkmalı” dedi.
Bugün 14:14 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:16 TSİ )
Darıca’da başkan değişmedi
10 yıl sonra 2. Lig’e yükselen Darıca Gençlerbirliği'nde genel kurul yapıldı.
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Bugün 14:14 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz