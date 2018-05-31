Fatih Güler Derince’den ayrıldı

Derince ekibi ile yollarını ayıran 1994 doğumlu futbolcunun 3 takım ile görüştüğü, 1-2 içinde yeni takımının belli olacağı öğrenildi. Fatih ilimizde forma giydiği tüm takımlarda attığı ve attırdığı gollerle takımları sırtlarken, bu sezon Amatör Milli Takım kadrosunda da yer alarak İzmit’i temsil etmişti.