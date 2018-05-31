Derince ekibi ile yollarını ayıran 1994 doğumlu futbolcunun 3 takım ile görüştüğü, 1-2 içinde yeni takımının belli olacağı öğrenildi. Fatih ilimizde forma giydiği tüm takımlarda attığı ve attırdığı gollerle takımları sırtlarken, bu sezon Amatör Milli Takım kadrosunda da yer alarak İzmit’i temsil etmişti.
Bugün 14:15 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:17 TSİ )
Fatih Güler Derince’den ayrıldı
İlimizin başarılı golcülerinden Fatih Güler bu sezon BAL takımlarından Belediye Derincespor forması ile 7 gol attı ve 7 de asist yaptı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:15 TSİ - Spor
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz