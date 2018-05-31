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Fatih Güler Derince’den ayrıldı

İlimizin başarılı golcülerinden Fatih Güler bu sezon BAL takımlarından Belediye Derincespor forması ile 7 gol attı ve 7 de asist yaptı.

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Derince ekibi ile yollarını ayıran 1994 doğumlu futbolcunun 3 takım ile görüştüğü, 1-2 içinde yeni takımının belli olacağı öğrenildi. Fatih ilimizde forma giydiği tüm takımlarda attığı ve attırdığı gollerle takımları sırtlarken, bu sezon Amatör Milli Takım kadrosunda da yer alarak İzmit’i temsil etmişti.

Bugün 14:15 TSİ - Spor

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