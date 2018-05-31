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Deniz Yıldızı Derneği geleneksel iftarda buluştu

Deniz Yıldızı Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği, her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğinde yardımseverlerle buluştu.

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Kentin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Denizyıldızı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sevgi Gündoğdu ve dernek yönetimi önderliğinde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yardımseverler tarafından yoğun ilgi gösterilen iftar programına kentin önde gelen isimleri katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sevgi Gündoğdu açılış konuşmasında, “Denizyıldızı Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği Yönetimi ve üyeleri olarak çocuklarımızı korumak, kollamak ve gücümüz ölçüsünde sevgi vermek arzusuyla bu yola çıktık. Bizler umutla, heyecanla yaşamın kıyısına vurmuş çocuklarımızı, yaşamla buluşturmaya çalışıyor, yaşadıkları sosyal depremlerden, sosyal yıkıntılardan çıkarmaya çalışıyoruz. Devlet desteği ve Sivil Toplum Kuruluşlarının yardımı ile bu çocukların bugünlerini daha yaşanılır hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Koruyucu aile sistemi

Koruyucu aile sistemine dikkat çeken Gündoğdu, “Biz, çocuğu doğuran değil, ona emek veren, sevgisini veren, onu yarınlara iyi bir vatandaş olarak yetiştirendir diyoruz. Anne ve koruyucu aile sistemini öneriyor, destekliyor ve yaygınlaştırmak istiyoruz. Gönüllülük esasına göre çalışan dernek yönetimi ve üyeleri, bağışlar ve üye aidatları ile elde ettikleri gelirlerle eğitim çağındaki çocuklara burs veriyor. Aynı zamanda Yahya Kaptan’da bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Kassel Çocuk Yuvası ile birlikte maddi ve manevi çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Programın ardından Dernek Başkanı Sevgi Gündoğdu, yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Betül Gönüllü, Ferhan Okay, Sibel Görgülü, İrfan Başer ve üyelere Yahya Kaptan Kassel Çocuk Yuvası Müdürü Emrah Bey’e emek ve özverilerinden ötürü teşekkür etti.

Bugün 14:18 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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