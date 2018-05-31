Olay, saat 12.00 sularında Tatlıkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serdar Ü. yönetimindeki 34 DB 4869 plakalı araç, Gebze istikametinden Tatlıkuyu istikametine giderken Dursun Ali Furunci.’nin kullandığı 34 LB 6854 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 34 DB 4869 plakalı araç yolun diğer tarafına savrularak karşı yönden gelen Serpil K. yönetimindeki 34 VN 0042 plakalı araca çarptı. Meydana gelen kazada 34 DB 4869 plakalı araca bulunan sürücü Serdar Ü. ve yanındaki arkadaşı Yunus K . yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Bugün 14:24 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:40 TSİ )
MHP'li vekil adayı ölümden döndü!
Gebze'de MHP Milletvekili adayı Dursun Ali Furunci'nin de aracının karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
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Bugün 14:24 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz