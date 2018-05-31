Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 14:48 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:27 TSİ )

Cumhurbaşkanı minibüsçüleri ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın İstanbul Yeni Kapı’da bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde Özel Halk Otobüs şoförlerini iftarda ağırlayacak. İlimizden de bu iftara yaklaşım yüz minibüsçü katılacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın (Cuma) İstanbul Yeni Kapı’da düzenleyeceği iftarla minibüs ve otobüs şoförlerini ağırlayacak. Aynı zamanda mesleki sorunlarında konuşulacağı iftarla ilgili olarak Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler odası Başkanı Mustafa Kurt, “Biz Kocaeli’den 2 otobüsle bu iftara katılacağız. Bu iftarın bir diğer özelliği de Cumhurbaşkanının vereceği müjdeler olacak. KDV indirimi ve ücretsiz seyahat eden yolcularla alakalı iki müjde verecek” dedi.

Bugün 14:48 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

Fehmi - hemşehrisini ağırlayacakmış . minibüsçülerden çoğu oy vermeyecek akşenerci oldular

Yanıtla . 1Beğen 31 Mayıs 15:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Cumhurbaşkanı minibüsçüleri ağırlayacak mask
Cumhurbaşkanı minibüsçüleri ağırlayacak
Baran’dan burs müjdesi mask
Baran’dan burs müjdesi
MHP'li Ünlü, Erdoğan’ı sırtında taşıdı mask
MHP'li Ünlü, Erdoğan’ı sırtında taşıdı
Saadet'in mitingine dijital ortamdan takip edilecek mask
Saadet'in mitingine dijital ortamdan takip edilecek
Cami önlerinde dilenci nöbeti! mask
Cami önlerinde dilenci nöbeti!
İYİ Parti'nin seçim bildirisine giderken kaza geçirdiler! mask
İYİ Parti'nin seçim bildirisine giderken kaza geçirdiler!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kadroya geçen taşerona büyük şok! mask
Kadroya geçen taşerona büyük şok!
Kocaeli-Sakarya yolu ulaşıma kapandı! mask
Kocaeli-Sakarya yolu ulaşıma kapandı!
Sele bir tek onlar sevindi mask
Sele bir tek onlar sevindi
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..! mask
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..!
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti! mask
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti!
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı mask
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı

GALERİ

Tüyleri diken diken eden seminer mask
Tüyleri diken diken eden seminer
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı mask
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı
Meral Akşener'den bir ilk! mask
Meral Akşener'den bir ilk!
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır! mask
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır!
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor mask
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te mask
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL