Cumhurbaşkanı minibüsçüleri ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın (Cuma) İstanbul Yeni Kapı’da düzenleyeceği iftarla minibüs ve otobüs şoförlerini ağırlayacak. Aynı zamanda mesleki sorunlarında konuşulacağı iftarla ilgili olarak Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler odası Başkanı Mustafa Kurt, “Biz Kocaeli’den 2 otobüsle bu iftara katılacağız. Bu iftarın bir diğer özelliği de Cumhurbaşkanının vereceği müjdeler olacak. KDV indirimi ve ücretsiz seyahat eden yolcularla alakalı iki müjde verecek” dedi.