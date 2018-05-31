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Bugün 14:59 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 15:00 TSİ )

Aranan 12 kişi uygulamada yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen Huzurlu Parklar 2 uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Koordinesinde ülke genelinde Huzurlu Parklar 2 uygulaması gerçekleştirildi. Kocaeli’nde 30 Mayıs günü 18.00 ile 22.00 saatleri arasında yapılan uygulamaya 12 ilçede 62 ekip ve 281 personel katıldı. 4 Saat boyunca devam eden uygulamada 136 park, bahçe ve mesire alanı kontrol edildi. Uygulamalarda bin 98 şahsa kimlik kontrolü yapılırken 121 araç ve 29 iş yeri de denetlenerek kontrollerden geçti. Yapılan arama ve kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yakalama hacizli 1 araç ele geçirildi. Kontrol edilen araçlardan 7 araca çeşitli eksiklik ve kural ihlallerinden 5 bin 8 lira para cezası uygulandı.

Bugün 14:59 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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