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15 gündür kayıp olarak aranan Melek bulundu

Gölcük Piyalepaşa Mahallesinde ikamet eden ve 15 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Melek D., İzmit’te bulundu.

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Gölcük Piyalepaşa Mahallesi Bağdat Caddesi 590. Sokak adresinde ikamet eden Murat ve Tekmile D'nin çiftinin 13 yaşındaki kızları Melek D., 15 gündür kayıp olarak aranıyordu. Annesine “Ben arkadaşıma gidiyorum” diye evden çıkan Melek, telefonunu da kapatarak ortadan kaybolmuştu. 15 gündür olan Melek D. için ailesi kayıp ilanında bulundu ve her yerde kızlarını aramaya başlamıştı. Yapılan aramaların ardından Melek D. İzmit’te bulundu. Polis merkezine giderek ifade veren Melek D'nin daha sonra ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Bugün 15:15 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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