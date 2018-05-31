Gölcük Piyalepaşa Mahallesi Bağdat Caddesi 590. Sokak adresinde ikamet eden Murat ve Tekmile D'nin çiftinin 13 yaşındaki kızları Melek D., 15 gündür kayıp olarak aranıyordu. Annesine “Ben arkadaşıma gidiyorum” diye evden çıkan Melek, telefonunu da kapatarak ortadan kaybolmuştu. 15 gündür olan Melek D. için ailesi kayıp ilanında bulundu ve her yerde kızlarını aramaya başlamıştı. Yapılan aramaların ardından Melek D. İzmit’te bulundu. Polis merkezine giderek ifade veren Melek D'nin daha sonra ailesine teslim edileceği öğrenildi.
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15 gündür kayıp olarak aranan Melek bulundu
Gölcük Piyalepaşa Mahallesinde ikamet eden ve 15 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Melek D., İzmit’te bulundu.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz