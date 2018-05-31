Villadan hırsızlık yaparken yakalandılar

Körfez Kirazlıyalı Mahallesi Turan Dursun Caddesi'ndeki E.A.U.'ya ait villaya giren hırsızları gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, villanın penceresinden atlayarak kaçmaya çalışan yaşları 14 ile 18 arasında değişen 1' kız 4 çocuğu yakaladı. İ.Ç. (18), M.E. (17), H.Ç. (14) ve E.Y. (16) gözaltına alındı. 4 kişinin bir ayakkabı mağazasında çalışan kadının çantasından para çalınması, bir okuldan ve Hereke'de bir evden para çalınması nedeniyle arandıkları belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.