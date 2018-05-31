Körfez Kirazlıyalı Mahallesi Turan Dursun Caddesi'ndeki E.A.U.'ya ait villaya giren hırsızları gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, villanın penceresinden atlayarak kaçmaya çalışan yaşları 14 ile 18 arasında değişen 1' kız 4 çocuğu yakaladı. İ.Ç. (18), M.E. (17), H.Ç. (14) ve E.Y. (16) gözaltına alındı. 4 kişinin bir ayakkabı mağazasında çalışan kadının çantasından para çalınması, bir okuldan ve Hereke'de bir evden para çalınması nedeniyle arandıkları belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Villadan hırsızlık yaparken yakalandılar
Körfez'de, bir villadan hırsızlık yapmaya çalışan yaşları 14 ile 18 arasında değişen 4 çocuk pencereden atlayıp kaçmaya çalışırken yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz