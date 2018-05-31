AKP’den Erdoğan’a bağış

24 Haziran’da yapılacak olan seçimler öncesinde AKP İzmit İlçe Teşkilatı ve milletvekili Zeki Aygün, Recep Tayyip Erdoğan’a destek bağışında bulunmak için Ziraat Bankası Alemdar Şubesine giderek bağışta bulundu. Başkan Hasan Ayaz, bin TL yatırırken milletvekili Zeki Aygün ise Erdoğan’a 2bin TL bağışta bulundu. AKP’liler ayrıca yürüyüş yolu üzerinde bulunan Saadet Parti’nin standını ve MHP standını da ziyaret ederek broşür verdi. SP’liler de kendi seçim broşürlerini AKP’lilere vermek isteyince AKP’liler gerek yok istemiyoruz diyerek broşürü geri çevirdi.

BİZ HER ZAMAN YANINDAYIZ

Bağışta bulunmasının ardından banka önünde açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Hasan Ayaz, “Bugün bizim için anlamlı bir gün. Cumhurbaşkanımızı desteklemek için bugün Ziraat Bankası Şubesine gelerek desteğimizi sunduk. Biz her zaman yanındayız. Gece gündüz demeden ciddi çalışmalar yapıyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz” ifadelerini kullandı.

HALKIMIZ TOKADI YİNE İNDİRECEK

Ayaz’ın ardından açıklamada bulunan milletvekili Zeki Aygün ise, “Bizler her zaman sahadayız. Çalışmalarımızı yaparken öğle namazından sahur vaktine kadar durmadan devam ediyoruz. Halkımıza ülkemizde oynanan oyunları anlatmaya çalışıyoruz. Biz 16 yıldan beri genel seçimlerde rakiplerimiz iktidar olma mücadelesi vermiştik. Ama bu seçimlerde onlarla iktidar olma mücadelesi vermiyoruz. Tamamen küresel güçler ve onların işbirlikçileriyle yapılan bir mücadeledir. Bu bir ekonomik mücadeledir. Bunun böyle olduğunu hepimiz görüyoruz. Bunun için bütün vatandaşlarımızın da bu gerçeği gördüğüne eminim. Halkımız nasıl 15 Temmuz’da nasıl Osmanlı tokadı indirdiyse, 24 Haziran’da da küresel güçlere karşı o tokadı indirecektir” şeklinde konuştu.