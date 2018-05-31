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Bugün 16:53 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:55 TSİ )

AKP’lilerden SP’lilere büyük ayıp

AKP’liler Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan SP’nin seçim standına broşür verirken “Sizler için zamanında çok mücadele verdik” diyerekSP’lilere tepki gösterdi.

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24 Haziran’da yapılacak olan seçimler öncesinde AKP İzmit İlçe Teşkilatı ve milletvekili Zeki Aygün, Recep Tayyip Erdoğan’a destek bağışında bulunmak için Ziraat Bankası Alemdar Şubesine giderek bağışta bulundu. Bağışta bulunmak için bankaya giden AKP’liler bir yandan da vatandaşa broşürlerini dağıttı. AKP’li yöneticiler, yol üzerinde bulunan Saadet Partisi’nin (SP) seçim standına da broşür verirken SP’lilere tepki gösterdi.

BROŞÜRÜ GERİ ÇEVİRDİLER

AKP İzmit İlçe Teşkilatı, Cumhur İttifakı’nda yer alan MHP’nin Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan seçim standını ziyaret ederek kolaylıklar diledi. AKP aynı şekilde Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan ve Millet İttifakı’nda yer alan Saadet Partisi’nin de seçim standına broşür verdi. SP’liler, AKP’lilere teşekkür ederek broşürü alırken o sırada AKP İzmit İlçe yöneticilerinden Ahmet Çelik ,”Zamanında sizin için çok mücadele verdik” diyerek tepki gösterdi. Ardından SP’liler de kendi seçim broşürünü AKP’li yöneticilere vermek isteyince gerek yok istemiyoruz diyerek broşürü geri çevirdi.

Bugün 16:53 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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