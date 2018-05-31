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Bugün 16:55 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 17:01 TSİ )

İYİ Parti stantına bıçaklı saldırı!

Gebze'de, İYİ Partililer, stantlarına gelen kişilerin bıçakla afiş ve posterlerin iplerini keserek, parti görevlilerin tehdit ettiklerini söyleyerek şikayetçi oldu.

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Dün öğleden sonra, Gebze'de 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda İYİ Parti'nin standına gelen 4-5 kişinin bıçakla partinin poster ve pankartların iplerini kesip yere attığı, saldırganların ayrıca kendilerine müdahale etmek isteyen parti görevlisini tehdit ettikleri iddia edildi. Saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken, parti görevlileri şikayette bulundu. Görevliler, herhangi bir saldırıya karşı standı topladı. Polis, saldırganların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

SADECE CHP GELDİ

Partinin standında görevli İbrahim Coşkun, "Dün saat 17.00 sıralarında 4-5 kişi geliyor. İpleri kesiyor, 2 tane resim vardı onları parçalıyor. Arkadaşımız müdahale etmeye kalkıyor. Bıçakla saldırıyorlar. Onlar da kaçıp gidiyor. Daha sonra arkadaşlarımız da karakola bildiriyor. Yaralanan kimse yok. Herhangi bir saldırı olmasın diye standı topladık. CHP'den birkaç kişi saldırıyı kınamak için geldi. Ama diğer partilerden kimse gelmedi. Stant tekrardan açılacak" dedi.

Bugün 16:55 TSİ - Siyaset

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