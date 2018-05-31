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Erdoğan’ın geleceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran öncesinde Kocaeli’nde gerçekleştireceği miting tarihi netleşti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli’de gerçekleştireceği mitingin tarihi netleşti. Netleşen miting tarihiyle ilgili açıklama yapan AK Parti İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, "Genel Merkezden bize gelen bilgiye göre miting tarihimiz netleşti. Bir aksilik çıkmazsa Cumhurbaşkanımız 10 Haziran Pazar günü ilimizde olacak. Milli İrade Meydanı’nda(Perşembe Pazarı) gerçekleşecek olan mitingimizin saati ile ilgili açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağız” ifadelerine yer verdi.

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