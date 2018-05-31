Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli’de gerçekleştireceği mitingin tarihi netleşti. Netleşen miting tarihiyle ilgili açıklama yapan AK Parti İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, "Genel Merkezden bize gelen bilgiye göre miting tarihimiz netleşti. Bir aksilik çıkmazsa Cumhurbaşkanımız 10 Haziran Pazar günü ilimizde olacak. Milli İrade Meydanı’nda(Perşembe Pazarı) gerçekleşecek olan mitingimizin saati ile ilgili açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağız” ifadelerine yer verdi.
Bugün 18:04 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 18:05 TSİ )
Erdoğan’ın geleceği tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran öncesinde Kocaeli’nde gerçekleştireceği miting tarihi netleşti
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Bugün 18:04 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz