Outlet Center’da mağaza müdürleri iftarda buluştu

Outlet Center İzmit Yönetimi, merkez bünyesindeki mağazaların yöneticileri ile Yörük Sofrası’nda iftar yemeğinde bir araya geldi. Outlet Center İzmit Merkez Müdürü Naci Bektaş iftar öncesi yaptığı kısa konuşmada, merkez bünyesinde çalışan mağazacılara ve yönetim personeline “Gösterdiğiniz özverili çalışmadan ötürü teşekkür ediyor ve şimdiden Ramazan Bayramı’nızı kutluyorum” dedi. Ayrıca, iftara katılan basın mensuplarına da katılımları için teşekkür eden Bektaş, yaklaşan Ramazan Bayramını kutladı. Outlet Center İzmit yönetimince gerçekleştirilen iftar organizasyonunda bir araya gelen mağaza yöneticileri organizasyondan memnun kaldı.

Ramazan eğlenceleri devam ediyor

Ramazan ayı süresince her hafta; Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri iftardan sonra gerçekleştirilen etkinliklerde fasıl ekibinin seslendirdiği şarkılara eşlik eden müşteriler, hoşça vakit geçirme imkanı buluyor. Ramazanın geleneksel sokak satıcıları tarafından müşterilere pamuk şeker, geleneksel şeker macun ve geleneksel şerbet ikram ediliyor. Halk oyunları ekibi, her yöreden en güzel gösterileri gerçekleştiriyor. Outlet Center İzmit’in Ramazan ayına özel etkinlikleri hava şartları uygun olduğu takdirde belirtilen günlerde iftar sonrasında gerçekleştiriliyor.