Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde Perşembe Pazarı için inşa ettiği modern tesisin tanıtımı ve pazar alanında iftar programı gerçekleştirildi. Gerek vatandaşlar gerekse pazarcılar için her şeyin düşünüldüğü yeni pazar alanındaki çalışmalarda artık sona gelindi. 35 dönüm alanda kurulan pazar alanının açılış ve tanıtım programının sonrasında vatandaşların katılımıyla iftar programı da gerçekleştirildi.

YOĞUN KATILIM

Yoğun katılımla birlikte gerçekleşen tanıtım ve iftar programına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Pazarcılar Odaları Federasyon Başkanı Ali Karacan, AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve vatandaşlar katılım gösterdi.

PAZAR, YENİ YERİNE GEÇECEK

Pazar alanı tamamlandıktan sonra Perşembe günleri Milli İrade Meydanı’nda kurulan pazar artık Doğu Kışla Parkı’nın karşısındaki yeni yerinde hizmet verecek. Yaklaşık 35 bin metrekare alan üzerine kurulan kapalı pazar alanı 18 bin metrekare kullanım alanına sahip. Pazar alanında 3 bin 400 metre uzunluğunda pazarcı tezgâhı bulunacak. Kapalı pazar alanının üstü büyük araçlar için otopark olarak kullanılacak. Yapının yaklaşık 800 metrekaresi idari bina, zabıta odası, wc, kafeterya, mescit, bebek emzirme odası ve seminer salonunda oluşuyor. Ayrıca proje 371 büyük araç ve 255 normal araç otoparkıyla birlikte bölgenin otopark sorununu da çözecek

ÇOK MUTLUYUM

Tanıtım programında ilk olarak konuşan Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Bu alanında yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Allah’ıma şükürler olsun ki çok mutluyum” ifadelerinde bulundu.

ATATÜRK’ÜN DEDİĞİ GİBİ…

Ardından kürsüye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Artık Türk halkı kenarda köşede pislik içinde değil daha güzel daha temiz ortamlarda yaşamaya devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi muhasır medeniyetler seviyesine çıkmaya devam ediyoruz inşallah. Bu anlamda en büyük teşekkürü başta Cumhurbaşkanımıza yapıyoruz. Türkiye’nin önünü açtı” ifadelerinde bulundu.

HER ŞEYİN GÜZELİNE LAYIĞIZ

Konuşmalarına devam eden Karaosmanoğlu, “Artık bütün pislikleri, virüsleri, ihanetleri ortadan kaldırdık. Adım adım Türkiye’nin huzuru için, onurlu bir ülke olması için çalışmaya devam ediyoruz. Biz en büyük teşekkürü 24 Haziran’da sandıklarda yapacağız. Sandıkta Türkiye’ye yeni bir enerji vereceğiz. Artık her şey bugünkünden çok daha güzel olacak, çevremiz, ulaşım, eğitim, sağlık, gençlerimiz her şeyin daha güzeline layığız. Onun için adım adım ilerleyeceğiz” şeklinde konuştu.

PAZARCI ESNAFINA HAYIRLI OLSUN

Son olarak konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise, “Bu muhteşem eserimizin yağmur, çamur, kış, kar demeden mücadele eden pazarcı esnafımıza hayırlı olsun. İnşallah bu mekan içerisinde hayırlı bereketli kazançlara sizler ulaşırsınız. İzmit halkıda kaliteli her ürünü buradan almaya devam eder. Pazarcılarımıza İzmit’in en güzel yerini tahsis ettik. İzmit’in kalbinde modern bir Pazar yeri kurduk. Bu kadar kısa zamanda bu kadar fonksiyonel Pazar alanını hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

24 HAZİRAN’DA KOCAELİ, ERDOĞAN’I YALNIZ BIRAKMAYACAK

Bakan Işık, “Sadece şu yatırım 20 milyon TL. Eskiden 20 milyon TL yatırımı kimse planına bile almazdı. Ama bugün baktığımızda Türkiye kendi ayakları üzerinde durmaya başladığında bu kadar devasa bir yatırım bile küçük bir proje olarak nitelendiriliyor. Biz Kocaeli 22 milyar TL yatırım yaptık. Kocaeli artık her yanıyla gelişmiş bir şehir durumundadır. Kocaeli bizi hiç yalnız bırakmadı. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde de cesur lider Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. Ona öyle güçlü bir destek verin ki Türkiye üzerinde oyunlar oynamak isteyenler rüyalarından uyansınlar. Yine aynı şekilde AKP kadrolarına vereceğiniz destek Türkiye’nin önümüzdeki süreçte çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmesini sağlayacak” ifadelerinde bulundu.