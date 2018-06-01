Korkmazlar Kandıra siyasetini buluşturdu

Kandıra’da bulunan ve birçok mutfak eşyası üretimi yapan Korkmaz Tencere, 4’ncü geleneksel iftar programında Kandıra bürokrasisi, siyasi yöneticiler ve geçmiş dönem görev yapmış belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Beytül Kebap’ta gerçekleştirilen iftar programına Korkmaz Tencere’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Korkmaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Rahmi Korkmaz, Ahmet Korkmaz, Faruk Korkmaz, Fahrettin Korkmaz, İdari İşler Müdürü Gökalp Çobanoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, geçmiş dönem belediye başkanlarından Cengiz Kan, Mustafa Ören, İsmail Genç, Turan Sarı, Kenan Evin, Kandıralı olan eski Sağlık Bakanı Kazım Dinç ve çok sayıda iş adamı katıldı.

KORKMAZ AİLESİ ADINA TEŞEKKÜR ETTİ

İftar programında konuşan Korkmaz Tencere’nin İdari İşler Müdürü Gökalp Çobanoğlu, “4’ncü geleneksel yaptığımız iftarda siz dostlarımızı görmekten mutluluk duyuyoruz. Kandıra’da emeği olan geçmiş dönem belediye başkanları, kamu görevlisi arkadaşlarımız istihdama katkısı olan dostlarıma Korkmaz ailesi olarak teşekkür ediyorum” dedi. İftarda davetlilere mercimek çorbası, su böreği, pilav, fırın kebabı ve marina edilmiş kuzu eti tatlı olarak ise baklava ikram edildi.