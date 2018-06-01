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Işık, BBP'yi ziyaret etti: Cumhurbaşkanını ilk turda seçeceğiz

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, BBP İl Başkanı Serhat Duyar’ı il binasında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Işık, “Cumhurbaşkanımızın ilk turda net bir sonuçla seçilmesi için çalışmaları sürdüreceğiz. Birlikten kuvvet doğar” dedi.

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Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, BBP İl Başkanı Serhat Duyar’ı il binasında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarete AKP İl Başkanvekili Abdullah Eryarsoy, AKP’den 10’ncu sıra milletvekili adayı BBP MKYK Üyesi Osman Tüfekçi ilçe başkanları ve il yönetimi katılım gösterdi.

İTTİFAKI ÖNCEDEN YAPMIŞTIK

Gerçekleşen ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren BBP İl Başkanı Serhat Duyar, “Başbakan Yardımcımız kentimizin sorunlarını kendine görev biliyor. Geçtiğimiz dönemde il başkanları ile birlikte de görüşerek kentimiz ile ilgili sorunları dile getirmiştik. Şemsettin Ceyhan başkanlığında da ittifakın hazırlıklarını daha önce de gerçekleştirmiştik ve kentimize katkılar sağlamıştık” dedi.

BBP’YE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Ziyarette konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Rahmetli Muhsin Başkanla mecliste bir dönem birlikte çalıştım. Allah rahmet eylesin. BBP ile Cumhur İttifakı adı altında aynı listelerle seçime giriyoruz. Türkiye’nin geçmişte yaşadığı sıkıntıları değerlendiren ve gösterilmesi gerek duruşu gösterdiği için Büyük Birlik Partisi’ne teşekkür ediyorum. Türkiye bölgesel anlamlarda çok önemli sınavlardan geçti. Terör devleti oluşturmak için mücadele ettiler ama Türkiye’ye rağmen bir şey yapılamayacağı anlaşıldı” şeklinde konuştu.

İLK TURDA CUMHURBAŞKANINI SEÇECEĞİZ

Konuşmasına devam eden Işık, “Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan. BBP AK Parti listelerinden seçime giriyor. Birlikte çalışmalarımızı inşallah 24 Haziran’a kadar göstereceğiz. Serhat Kardeşimiz daha önceden Kocaeli’nin meselelerine yönelik birlikte çalışma yaptığımızı dile getirdi. Bu çalışmaları ittifak çerçevesinde sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın ilk turda net bir sonuçla seçilmesi için çalışmaları sürdüreceğiz. Birlikten kuvvet doğar. 24 Haziran seçimleri ittifakımız ve milletimiz için hayırlı sonuçlar doğurur” açıklamalarında bulundu.

Bugün 09:30 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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