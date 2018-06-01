Işık: İstediğimiz sonuçlar sandığa yansıyacak

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık MHP İl Başkanlığını ziyaret etti. Işık’a ziyaretinde AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy ve AKP il yöneticileri de eşlik etti. Ziyarette MHP Milletvekili Saffet Sancaklı da hazır bulundu. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ ın gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Kocaeli kamuoyunun sıcak diyaloglara ihtiyacı var. Sokağın bunu çok iyi anlaması adına önemli bir ziyaret. Cumhur ittifakının iki liderinin yeleklerini giyerek broşürlerini dağıttık. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunu kamuoyu anlamalıdır. Artık son viraja geldik. Cumhur ittifakının seçimlerde yüzde 65-70 oranında bir oy alarak başarı elde edecektir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL

Ünlü’nün ardından söz alan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Özellikle ikinci körfez harekatından sonra bölgenin tekrar şekillendirilmesi çalışmaları egemen güçler tarafından başlatıldı. Türkiye’nin bölgesinde sıkıntıya düşebileceği bazı senaryoların gerçekleştirilmesi yönünde çabaların olduğunu biliyoruz. Sınırlarımızda bir terör devleti oluşturulması noktasında sistematik çalışmalar var. Türkiye bu tehditlere karşılık verebilecek bir güce sahip. Türkiye eski Türkiye değil. Bu yüzden 15 Temmuz’da Türkiye içten çökertilmeye çalışıldı. Bu tehditlere yanıt vermek adına Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Devlet Bahçeli birlikte hareket etme kararı aldı” dedi.

PARTİLER KENDİ ÇALIŞMALARINI YAPACAK

“Biz milli güçleri bu ittifakın içerisinde davet ettik” diyen Işık sözlerini, “Bu daveti Saadet Partisi’ne de yaptık. Biz sağlam bir zemin oluşturmak istedik. Bu çağrımıza katılan partilere teşekkür ediyoruz. 24 gün sonra seçim yapacağız. Bu seçimlerde ülkemizin ihtiyaç duyduğu siyasal sonuçlar sandığa yansıyacak. Cumhurbaşkanımızın güçlü bir oyla birinci turda seçileceğini düşünüyorum. Seçim öncesi partiler kendi çalışmalarını yapacak. Koordinasyonları il başkanlıklarımız en güzel şekilde sağlayacaktır. Bizler de bu çerçevede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. En güzel sonucun sandıktan çıkması için gayret göstereceğiz” ifadeleriyle sonlandırdı.