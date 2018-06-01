Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 09:34 TSİ- Gündem ( G : Bugün 10:02 TSİ )

Işık: İstediğimiz sonuçlar sandığa yansıyacak

MHP İl Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Bu seçimlerde ülkemizin ihtiyaç duyduğu siyasal sonuçlar sandığa yansıyacak. Seçim öncesi partiler kendi çalışmalarını yapacak. En güzel sonucun sandıktan çıkması için gayret göstereceğiz” dedi.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık MHP İl Başkanlığını ziyaret etti. Işık’a ziyaretinde AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy ve AKP il yöneticileri de eşlik etti. Ziyarette MHP Milletvekili Saffet Sancaklı da hazır bulundu. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ ın gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Kocaeli kamuoyunun sıcak diyaloglara ihtiyacı var. Sokağın bunu çok iyi anlaması adına önemli bir ziyaret. Cumhur ittifakının iki liderinin yeleklerini giyerek broşürlerini dağıttık. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bunu kamuoyu anlamalıdır. Artık son viraja geldik. Cumhur ittifakının seçimlerde yüzde 65-70 oranında bir oy alarak başarı elde edecektir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL

Ünlü’nün ardından söz alan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Özellikle ikinci körfez harekatından sonra bölgenin tekrar şekillendirilmesi çalışmaları egemen güçler tarafından başlatıldı. Türkiye’nin bölgesinde sıkıntıya düşebileceği bazı senaryoların gerçekleştirilmesi yönünde çabaların olduğunu biliyoruz. Sınırlarımızda bir terör devleti oluşturulması noktasında sistematik çalışmalar var. Türkiye bu tehditlere karşılık verebilecek bir güce sahip. Türkiye eski Türkiye değil. Bu yüzden 15 Temmuz’da Türkiye içten çökertilmeye çalışıldı. Bu tehditlere yanıt vermek adına Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Devlet Bahçeli birlikte hareket etme kararı aldı” dedi.

PARTİLER KENDİ ÇALIŞMALARINI YAPACAK

“Biz milli güçleri bu ittifakın içerisinde davet ettik” diyen Işık sözlerini, “Bu daveti Saadet Partisi’ne de yaptık. Biz sağlam bir zemin oluşturmak istedik. Bu çağrımıza katılan partilere teşekkür ediyoruz. 24 gün sonra seçim yapacağız. Bu seçimlerde ülkemizin ihtiyaç duyduğu siyasal sonuçlar sandığa yansıyacak. Cumhurbaşkanımızın güçlü bir oyla birinci turda seçileceğini düşünüyorum. Seçim öncesi partiler kendi çalışmalarını yapacak. Koordinasyonları il başkanlıklarımız en güzel şekilde sağlayacaktır. Bizler de bu çerçevede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. En güzel sonucun sandıktan çıkması için gayret göstereceğiz” ifadeleriyle sonlandırdı.

Bugün 09:34 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Işık: İstediğimiz sonuçlar sandığa yansıyacak mask
Işık: İstediğimiz sonuçlar sandığa yansıyacak
İYİ Parti stantına bıçaklı saldırı! mask
İYİ Parti stantına bıçaklı saldırı!
Baran’dan burs müjdesi mask
Baran’dan burs müjdesi
Cumhurbaşkanı minibüsçüleri ağırlayacak mask
Cumhurbaşkanı minibüsçüleri ağırlayacak
MHP'li Ünlü, Erdoğan’ı sırtında taşıdı mask
MHP'li Ünlü, Erdoğan’ı sırtında taşıdı
Saadet'in mitingine dijital ortamdan takip edilecek mask
Saadet'in mitingine dijital ortamdan takip edilecek
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kadroya geçen taşerona büyük şok! mask
Kadroya geçen taşerona büyük şok!
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti! mask
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti!
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..! mask
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..!
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı mask
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu! mask
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu!
Emekli ikramiyesinde büyük müjde! mask
Emekli ikramiyesinde büyük müjde!

GALERİ

Tüyleri diken diken eden seminer mask
Tüyleri diken diken eden seminer
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı mask
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı
Meral Akşener'den bir ilk! mask
Meral Akşener'den bir ilk!
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır! mask
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır!
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor mask
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te mask
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL