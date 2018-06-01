Kocaeli’nin İzmit, Kartepe ve Başiskele ilçelerinde 26 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında meydana gelen çeşitli hırsızlık olayları ile ilgili Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu çalınan otomobillerden biri gece 03:00 sularında polis ekipleri tarafından görülmesi üzerine şüphelilerle ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Çalıntı otomobil, kovalamaca esnasında D-100 karayolu Kartepe ilçesinde kaza yaptı. Kazada otomobilde bulunan G.İ. (17) olay yerinden kaçarken hafif yaralanan M.F. (19) ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildi

Olay yerinden kaçan G.İ., olaydan 2 saat sonra evine giderken Avluburun Köyünde polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin bir marketten 100 kilogram karpuz, 50 kilogram kavun, 1 okuldan dizüstü bilgisayar ve 1 kafeden çay ile kahve malzemeleri ve 68 TL para, bir başka kafeden ise içerisinde 500 TL bulunan sadaka kutusu ve kasadaki 250 TL’yi çaldıkları öne sürüldü. Şüphelilerden 29 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 3 ayrı suçtan aranması olan ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi G.İ. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Yine benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan M.F. ise tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.