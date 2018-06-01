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Bugün 09:44 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 09:45 TSİ )

Nevzat Doğan: Tarafım belli!

Şirinevler Camii Derneği’nin düzenlediği iftara katılan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan burada yaptığı konuşmada “ 24 Haziran’daki seçimde tarafım belli. Ben ülkemin, milletimin, İslam’ın tarafındayım. Kim bu değerlerimize düşmanlık ediyorsa, bu düşmanlıkla mücadele edenin yanındayım” dedi

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Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği, birlik beraberlik mesajlarının verildiği programda konuşmalarına devam eden Başkan Doğan “ Türkiye artık eski Türkiye değil, artık dışa bağımlı Türkiye yerini güçlü bir Türkiye’ye bıraktı. IMF karşısında borç dilenen Türkiye yok, artık Müslüman coğrafyasındaki mazlumlara yardım eden, hızla gelişen bir Türkiye var.

TÜRKİYE DÜŞMANLARINI SEVİNDİRMEYECEĞİZ

Türkiye’nin düşmanı Avrupa, Almanya, Fransa, İsrail, Hollanda, ABD gibi ülkeler Türkiye’nin bu gelişiminden memnun değil. Bu büyümeyi engellemek amacıyla daha düşmanca, üzerimize saldırıyorlar. Bunu 15 Temmuz’da gördük, PYD, HDP ile de gördük. Hamdolsun hepsinden başarıyla çıktık. Şimdi AK Parti gelmesin, Recep Tayyip Erdoğan gelmesin diyorlar. ABD, İsrail, Almanya, Hollanda gibi haçlı seferlerini düzenleyenleri sevindirmeyeceğiz. İstikrarı ve güçlü kadroları seçeceğiz. Bu bizim geleceğimiz. Benim tarafım ülkemin, milletimin, İslam’ın tarafıdır. Buna kim düşmanlık ediyorsa onun karşısında olanın yanındayım” şeklinde konuşmasını tamamladı.

Bugün 09:44 TSİ - Siyaset

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