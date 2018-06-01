Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 10:01 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 10:04 TSİ )

Halide Abacı vefat etti

Malatya Barosu eski Başkanı Mehmet Abacı’nın eşi Halide Abacı 89 yaşında hayatını kaybetti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli İzmit’te tedavi gördüğü hastanede, yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliğinden vefat eden Eğitimci-Yazar Halide Abacı (89) , İzmit Yahya Kaptan Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda defin edildi. Malatya Barosu eski Başkanlarından, Avukat merhum Mehmet Hayrettin Abacı’nın eşi olan Halide Abacı, Malatya’da uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olup Kocaeli İzmit’te çocuklarının yanında yaşıyordu. Kitapları da bulunan Halide Abacı’nın eşi Mehmet Hayrettin Abacı da, 2 Mart 2017’de İzmit’te vefat etmişti. 

Bugün 10:01 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
İYİ Partili ismin acı günü! mask
İYİ Partili ismin acı günü!
Eski futbolcu ölümden döndü! mask
Eski futbolcu ölümden döndü!
Genç kızdan haber alınamıyor! mask
Genç kızdan haber alınamıyor!
İYİ Parti'ye bıçaklı saldırı! mask
İYİ Parti'ye bıçaklı saldırı!
Kırtasiyeci, 2 gündür kayıp! mask
Kırtasiyeci, 2 gündür kayıp!
Gölette kadın cesedi bulundu! mask
Gölette kadın cesedi bulundu!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kadroya geçen taşerona büyük şok! mask
Kadroya geçen taşerona büyük şok!
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti! mask
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti!
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..! mask
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..!
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı mask
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu! mask
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu!
Emekli ikramiyesinde büyük müjde! mask
Emekli ikramiyesinde büyük müjde!

GALERİ

Tüyleri diken diken eden seminer mask
Tüyleri diken diken eden seminer
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı mask
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı
Meral Akşener'den bir ilk! mask
Meral Akşener'den bir ilk!
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır! mask
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır!
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor mask
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te mask
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL