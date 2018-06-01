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Bugün 10:25 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:06 TSİ )

Doların ateşi düşmüyor!

Serbest piyasada dolar 4,5480 liradan, euro ise 5,3120 liradan güne başladı.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 4,5460 liradan alınan dolar 4,5480 liradan, 5,3100 liradan alınan euro ise 5,3120 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 4,5210 liradan, euro ise 5,2780 liradan satılmıştı.

Bugün 10:25 TSİ - Ekonomi

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