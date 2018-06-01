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Anne yanında askerlik geliyor!

Şehit ve gazi yakınlarının, ailelerinin yanında askerlik yapmasının önü açılıyor. Şehit yakınları istedikleri takdirde, ailelerinin ikamet ettikleri ilde veya nüfusa kayıtlı oldukları il sınırları içinde askerlik yapabilecek.

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Şehit ve gazi yakınları ailelerinin yanında askerlik yapacak. Şehit ve gazi yakınlarının dağıtım birliklerinin belirlenmesine ilişkin ASAL’ın (Asker Alma Genel Müdürlüğü) talimatnamesine göre; sivil şehit ve gaziler ile güvenlik korucuları da dahil olmak üzere, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki şehit yakınlarından askerlik muafiyetinden yararlanamayan veya yararlanmak istemeyenler ile gazilerin çocukları, istedikleri taktirde, kendileri veya ailelerinin ikamet ettikleri ilde veya nüfusa kayıtlı oldukları il sınırlarında askerlik görevini yerine getirebilecekler.

KHK İLE MUAFİYET GELMİŞTİ

Askerlik Kanunu’nda 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeyle 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden sivillerin kendilerinden olma çocukları ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinin tamamı, güvenlik korucuları dahil şehit olan kamu görevlilerinin kendilerinden olma çocukları ile aynı anne ve babadan olma kardeşlerinden birinin istekli olmadıkça silah altına alınmayacağı hükme bağlanmıştı. Kardeşlerden muafiyet kapsamına girmeyenler ile muaf olmakla birlikte yararlanmak istemeyenlerin askerlik hizmetini yerine getireceği yerlerin de ilgili talimatname ile belirlenmesi kararlaştırılmıştı.

AİLELERİNİN BULUNDUĞU İLDE

Konuya ilişkin talimatname çıkarıldı. Kapsamı gazileri de kapsayacak şekilde genişletilen talimatnameye göre, şehit yakınlarından askerlik muafiyetinden yararlanamayan veya yararlanmak istemeyenler ile gazilere, kendilerinin yahut ailelerinin ikamet ettikleri ilde veya nüfusa kayıtlı oldukları il sınırlarında askerlik yapabilme imkanı getirildi. Buna göre, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında yaralanan veya engelli hale gelen kamu personeli, güvenlik korucuları ve sivil gaziler ile yükümlülük esasına göre askerlik hizmetini yerine getirmekte olanların çocuklarının birliklerine dağıtımları, isteklerine bağlı olarak, nüfusa kayıtlı olduğu il, kendisi veya ailesinin ikamet ettiği il hudutları içerisindeki birlik, kurum ve karargahlara yapılacak.

İSTEĞE BAĞLI OLACAK

Askerlikten muafiyet hakkı olmasına rağmen bu haktan faydalanmak istemeyen yükümlüler ile muafiyet hakkı uygulanamayan güvenlik korucuları dahil kamu görevlilerinin kardeşlerinin dağıtımları da, isteklerine bağlı olarak, nüfusa kayıtlı oldukları, kendisi veya ailesinin ikamet ettiği il hudutları içerisindeki birlik, kurum ve karargahlara yapılacak. Eğer tercih edilen yerde birlik, kurum, karargah bulunmuyorsa, dağıtımlar buraya en yakın birlik, kurum ve karargahlara gerçekleştirilecek.

SADECE TERÖR ŞEHİT VE GAZİLERİNİ KAPSIYOR

Düzenlemeden sadece 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden/yaralanan/engelli hale gelen yükümlüler, kamu personeli ve sivillerin kanuni yakınları yararlanabilecek. TMK kapsamı dışındaki personel ve kanuni yakınları ile Kore/Kıbrıs Gazileri ise düzenleme kapsamı dışında tutuldu. Kaynak: Yeni Şafak / Kıymet Sezer

Bugün 10:30 TSİ - Gündem

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Yorumlar

(2)
02

millet - profesyonel askerliğin sonu yeniçerilerin kazan kaldırmasına kadar gider akıllı olun.

Yanıtla . 0Beğen 01 Haziran 12:47
01

Engin - zorunlu askerlik ülke ekonomisi için artık düşünülmesi gereken bir konu gelişmiş ülkelerde askerlik zorunlu değil en kısa zamanda profesyonel askerliğe geçmemiz lazım

Yanıtla . 1Beğen 01 Haziran 11:28

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