Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 10:40 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:43 TSİ )

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ailesi büyüyor!

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ailesi büyümeye devam ediyor. Kulüpteki sporcu sayısı 200’e yaklaştı.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Önümüzdeki sezon ilimizi Türkiye Kadınlar 2. Ligi’nde temsil edecek olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü antrenmanlarına tüm hızı ile devam ediyor. A takım futbolcularının izinli olduğu temsilcimizde genç, yıldız ve küçük takımlar temposunu düşürmeden çalışıyor. Başantrenör Hasan Alemdar ile antrenörler Özge Arslan, Sinem Şirin ve Yeşim Öztürk denetiminde çalışan takım sporcu üretmeye devam ediyor.

KENTİN 4 YANINA DAĞILDILAR

İzmit, Gölcük, Yahya Kaptan ve Gebze’de antrenmanlarını yapan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün genç ile yıldız takımları Pazartesi ve Çarşamba günleri Gölcük’te, Salı ve Perşembe günleri İzmit’te, futbol okulu sporcuları da Cumartesi ve Pazar günleri de Yahya Kaptan Ferruh Duygu Tesisleri’nde hünerlerini sergiliyor.

TRT 1’E BERNA ÇIKACAK

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Gebze’ye yaptığı yatırımların karşılığını da almaya başladı. Yapılan tarama sonucu 15’e kadar yetenekli sporcunun bir arada olduğu takımda 2004’lü Berna Nur İnan Pazartesi akşamı TRT 1’de Pelin Çift’in sunduğu programın canlı yayın konuğu olacak. Gebze grubu sporcularını eski futbolculardan Yeşil Öztürk çalıştırıyor.

BAŞBAKAN’IN İFTARINA GİDECEKLER

150’nün üzerinde lisanslı olmak üzere 200’e yakın kız futbolcuya sahip olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü sponsor arayışlarına devam ediyor. Yılda sadece 100 bin liralık bir bütçe ile Kadın Futbol 1. Ligi’ne çıkabilecek bir potansiyele sahip olan Yeşil Siyahlılar bu başarıya İzmitli futbolcularla ulaşmanın planlarını yapıyor. Öte yandan kulübün başantrenörü Hasan Alemdar ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Fehmi Çelik Salı günü Başbakan Binali Yıldırım’ın vereceği iftara katılmak üzere Başkent Ankara’ya gidecek.

Bugün 10:40 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Ergun Ortakcı Aydınspor ile anlaştı mask
Ergun Ortakcı Aydınspor ile anlaştı
Erdoğan Arıkan’ı duygulandıran sürpriz! mask
Erdoğan Arıkan’ı duygulandıran sürpriz!
Kocaelispor'da 55 alacaklının 10’u ile anlaşıldı mask
Kocaelispor'da 55 alacaklının 10’u ile anlaşıldı
Amatör futbol kulüplerine para yardımı geliyor mask
Amatör futbol kulüplerine para yardımı geliyor
Tenisin “Yıldız”ları geliyor! mask
Tenisin “Yıldız”ları geliyor!
Serik, Kaan Dorak'ı kaptı mask
Serik, Kaan Dorak'ı kaptı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Kadroya geçen taşerona büyük şok! mask
Kadroya geçen taşerona büyük şok!
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti! mask
Kocaeli'de 3 vekil adayı değişti!
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..! mask
3 kez geçen otobüs 3'ünde de duramadı..!
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı mask
Memleketi Akşener’i yalnız bıraktı
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu! mask
Kayıp kırtasiyecinin cesedi bulundu!
Emekli ikramiyesinde büyük müjde! mask
Emekli ikramiyesinde büyük müjde!

GALERİ

Tüyleri diken diken eden seminer mask
Tüyleri diken diken eden seminer
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı mask
İYİ Parti seçim bildirgesini açıkladı
Meral Akşener'den bir ilk! mask
Meral Akşener'den bir ilk!
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır! mask
İYİ Parti'de büyük gün: Salon hazır!
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor mask
Coşkulu kalabalık Akşener’i bekliyor
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te mask
Sakal-ı Şerif’e İzmit'te
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL