Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ailesi büyüyor!

Önümüzdeki sezon ilimizi Türkiye Kadınlar 2. Ligi’nde temsil edecek olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü antrenmanlarına tüm hızı ile devam ediyor. A takım futbolcularının izinli olduğu temsilcimizde genç, yıldız ve küçük takımlar temposunu düşürmeden çalışıyor. Başantrenör Hasan Alemdar ile antrenörler Özge Arslan, Sinem Şirin ve Yeşim Öztürk denetiminde çalışan takım sporcu üretmeye devam ediyor.

KENTİN 4 YANINA DAĞILDILAR

İzmit, Gölcük, Yahya Kaptan ve Gebze’de antrenmanlarını yapan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün genç ile yıldız takımları Pazartesi ve Çarşamba günleri Gölcük’te, Salı ve Perşembe günleri İzmit’te, futbol okulu sporcuları da Cumartesi ve Pazar günleri de Yahya Kaptan Ferruh Duygu Tesisleri’nde hünerlerini sergiliyor.

TRT 1’E BERNA ÇIKACAK

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Gebze’ye yaptığı yatırımların karşılığını da almaya başladı. Yapılan tarama sonucu 15’e kadar yetenekli sporcunun bir arada olduğu takımda 2004’lü Berna Nur İnan Pazartesi akşamı TRT 1’de Pelin Çift’in sunduğu programın canlı yayın konuğu olacak. Gebze grubu sporcularını eski futbolculardan Yeşil Öztürk çalıştırıyor.

BAŞBAKAN’IN İFTARINA GİDECEKLER

150’nün üzerinde lisanslı olmak üzere 200’e yakın kız futbolcuya sahip olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü sponsor arayışlarına devam ediyor. Yılda sadece 100 bin liralık bir bütçe ile Kadın Futbol 1. Ligi’ne çıkabilecek bir potansiyele sahip olan Yeşil Siyahlılar bu başarıya İzmitli futbolcularla ulaşmanın planlarını yapıyor. Öte yandan kulübün başantrenörü Hasan Alemdar ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Fehmi Çelik Salı günü Başbakan Binali Yıldırım’ın vereceği iftara katılmak üzere Başkent Ankara’ya gidecek.