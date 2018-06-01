Rana Göçmen iyi ki var!

Bir birinden yetenekli sporcuları kent sporuna armağan eden Göçmen sporcu yetiştirmeye ve geliştirmeye devam ediyor.
ÇALIŞMALAR ÇOK KEYİFLİ GEÇİYOR
Deneyimli antrenöreilimizi ve ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecek olan tek Artistik Buz Pateni Milli sporcusu, İzmitli gururumuz Burak Demirboğa il yardım ediyor. Göçmen ve ekibi haftanın altı günü artistik buz pateni antrenmanı yaptırırken, çalışmaların son derece keyifli ve verimli geçtiğinibelirtiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz