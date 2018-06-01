Toplantıda tanışan üyeler bol bol sohbet ederken sezon öncesi yol haritasını da belirledi. Şengül Yurt, Çetin Zerenoğlu, Sinan Kılıç ve Özkan Armutlu yönetime giren yeni isimler olurken, Başkan Aslı “Körfez ilçenin futboluna ve üniversiteli gençlere katkı sunmaya devam edeceğiz. Sistemli bir yapı bırakan eski başkan Hüseyin Aldırmaz’a teşekkür ediyorum” dedi. Bu arada Aldırmaz’ın yeni sezonda da teknik adamlık yapacağı ifade edildi.
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İlimtepe FK’da yönetim tanıştı
Körfez İlçe’nin Süper Amatör Lig’deki tek takımı İlimtepe Futbol Kulübü kısa bir süre önce olağan genel kurulunu yapmış ve iş adamı Mustafa Aslı kulübün yeni başkanı olmuştu. Aslı’nın yönetimi 14 kişiden oluşurken yeni yönetim ilk toplantısını kulübün tesislerinde gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz