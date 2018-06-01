İlimtepe FK’da yönetim tanıştı

Toplantıda tanışan üyeler bol bol sohbet ederken sezon öncesi yol haritasını da belirledi. Şengül Yurt, Çetin Zerenoğlu, Sinan Kılıç ve Özkan Armutlu yönetime giren yeni isimler olurken, Başkan Aslı “Körfez ilçenin futboluna ve üniversiteli gençlere katkı sunmaya devam edeceğiz. Sistemli bir yapı bırakan eski başkan Hüseyin Aldırmaz’a teşekkür ediyorum” dedi. Bu arada Aldırmaz’ın yeni sezonda da teknik adamlık yapacağı ifade edildi.