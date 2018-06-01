Sırat konu ile ilgili olarak “Geçen sezon Bölgesel Amatör Ligi’nde şampiyonluk sevinci yaşadığım Gebzespor ile ilk profesyonel sözleşmemi imzaladım.Bu günlere gelmemde büyük emekleri olan başta ailem olmak üzere, hocalarım ve arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Allah hepinizden razı olsun.Bu daha başlangıç, çalışmaya sonsuz azim ve özveriyle devam.
Bugün 10:44 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:46 TSİ )
Sırat hak etti ve profesyonel oldu
Geçen sezon Gebzespor’a yapılan seçmelerin ardından transfer olan sezon içinde ortaya koyduğu performans ile Menekşe’nin banko isimlerinden olan genç stoper Sırat Yeşilörnek yeni sezon öncesi Gebzespor ile anlaştı ve kariyerindeki ilk profesyonel sözleşmeye imza attı.
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Bugün 10:44 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz