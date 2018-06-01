Sırat hak etti ve profesyonel oldu

Sırat konu ile ilgili olarak “Geçen sezon Bölgesel Amatör Ligi’nde şampiyonluk sevinci yaşadığım Gebzespor ile ilk profesyonel sözleşmemi imzaladım.Bu günlere gelmemde büyük emekleri olan başta ailem olmak üzere, hocalarım ve arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Allah hepinizden razı olsun.Bu daha başlangıç, çalışmaya sonsuz azim ve özveriyle devam.