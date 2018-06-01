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Bugün 10:45 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:49 TSİ )

Ufuk Gülez, Menekşe’den ayrıldı

Gebzespor’un İzmitli golcüsü Ufuk Güler, Mor-Beyazlı kulüpten ayrıldı.

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Genç golcü yaptığı açıklamada “Şampiyonluk yaşadığımız ve 3.lige çıkarttığımız Gebzespor’dan ayrılmış bulunmaktayım Gebzespor’u ve muhteşem taraftarı Eskiçarsı'yı hayatım boyunca unutmayacağım. Hoşçakalın” dedi. Ufuk’u ilimizden ve il dışından bir çok takım kadrosuna katmak istiyor.

Bugün 10:45 TSİ - Spor

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