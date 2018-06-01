Ufuk Gülez, Menekşe’den ayrıldı

Genç golcü yaptığı açıklamada “Şampiyonluk yaşadığımız ve 3.lige çıkarttığımız Gebzespor’dan ayrılmış bulunmaktayım Gebzespor’u ve muhteşem taraftarı Eskiçarsı'yı hayatım boyunca unutmayacağım. Hoşçakalın” dedi. Ufuk’u ilimizden ve il dışından bir çok takım kadrosuna katmak istiyor.