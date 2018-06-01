Genç golcü yaptığı açıklamada “Şampiyonluk yaşadığımız ve 3.lige çıkarttığımız Gebzespor’dan ayrılmış bulunmaktayım Gebzespor’u ve muhteşem taraftarı Eskiçarsı'yı hayatım boyunca unutmayacağım. Hoşçakalın” dedi. Ufuk’u ilimizden ve il dışından bir çok takım kadrosuna katmak istiyor.
Bugün 10:45 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:49 TSİ )
Ufuk Gülez, Menekşe’den ayrıldı
Gebzespor’un İzmitli golcüsü Ufuk Güler, Mor-Beyazlı kulüpten ayrıldı.
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Bugün 10:45 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz