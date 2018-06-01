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Tuğrul Türkeş: Cumhur ittifakı dağılacak!

1 Kasım 2015 seçimlerinde MHP'den istifa ederek AKP'ye geçen ve bir süre Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunan Tuğrul Türkeş, Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu Lideri Merhum Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş, AKP-MHP arasında kurulan Cumhur ittifakını Habertürk ekranlarında değerlendirdi. Türkeş, ittifakın 24 Haziran seçimlerinin ardından dağılacağını ifade ederek ''Sayın Bahçeli bunu meydanlarda söylüyor" dedi.

"GÖNÜLLERİ YAPMAK ÇOK ZOR"

"Seçimden sonra yeni bir çözüm süreci olur mu" sorusuna Türkeş, "Anayasa'da değişiklik yaptığımızda cumhurbaşkanlığı sisteminde kısmı değişiklik yapıldı. Türkiye'de siyasi görüşü, inancı, felsefesi ne olursa olsun herkesin birey olarak kendisini bulabileceği yeni anayasal çerçeveyi ortaya koymamız lazım. Onu yaptığınız taktirde birey bazında yapıda 'kökenim, inancım, mezhebim neyim varsa ben bütün bunlarla Türk vatandaşıyım' böyle bir anayasal tarif. Bölge ile ilgili yapısal olarak binaları yapmak çok kolay. Zor görünüyor ama çatır çatır yapılıyor. Gönülleri yapmak çok zor. O kısmı çok zor" cevabını verdi.

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Yorumlar

(2)
02

Millet - TÜRK MİLLETİNİN ittifakı hep sürecek .

Yanıtla . 0Beğen 01 Haziran 12:45
01

Mülayim Çoksert - Adı üzerinde "Seçim İttifakı" mezara kadar sürmez tabi.....Muhalefetin Millet İttifakı sonsuza kadar mı ?

Yanıtla . 1Beğen 01 Haziran 11:32

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