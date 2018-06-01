İzmit D-100 Karayolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan Mehmet Faruk Kadiroğlu idaresindeki 34 BIK 28 plakalı yolcu otobüsü, Akçakocabey Köprüsü mevkisinde önünde seyreden Ramazan Kurnaz idaresindeki 34 KL 7169 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Kazada yolcu otobüsünde bulunan otobüste bulunan Eda Öztürk (27) ile Yıldız Taşçal (58) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Öztürk ve Taşçal ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak verildi.
Bugün 11:03 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:46 TSİ )
Yolcu otobüsü beton mikseri ile çarpıştı: 2 yaralı
İzmit D-100 karayolu Akçakocabey Köprüsü mevkisinde yolcu otobüsünün beton mikseri ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 11:03 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz