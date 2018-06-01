Yolcu otobüsü beton mikseri ile çarpıştı: 2 yaralı

İzmit D-100 Karayolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan Mehmet Faruk Kadiroğlu idaresindeki 34 BIK 28 plakalı yolcu otobüsü, Akçakocabey Köprüsü mevkisinde önünde seyreden Ramazan Kurnaz idaresindeki 34 KL 7169 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Kazada yolcu otobüsünde bulunan otobüste bulunan Eda Öztürk (27) ile Yıldız Taşçal (58) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Öztürk ve Taşçal ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak verildi.