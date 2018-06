Kocaeli TÜFAD antrenörleri, iftar verdi

Dernek Başkanı Remzi Demirer’in ev sahipliğindeki iftara Kartepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erol Arutan, TFF Kurs Eğitmeni Nur Mustafa Gülen, TFF Eski Yönetim Kurulu ÜyesiKocaelispor’un eski başkanlarından KASKF Onursal Başkanı Rafet Kırgız, Türkiye Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş,Okul Spor Şube Başkanı Turgay Bulut kulüp başkanları, antrenörler ve spor adamları katıldı.

DEMİRER TEŞEKKÜR ETTİ

The Ness Otel’de gerçekleşen iftarda bol bol sohbet etme imkanı bulan antrenörler, Başkan Demirer’e teşekkür etti. Demirer ise iftarda yer alan tüm antrenörlere, spor adamlarına ve dostlarına şükranlarını iletti. Otelin genel müdürü, Fenerbahçeli eski futbolculardan Oğuz Çetin’in abisi Cengiz Can Çetin de iftarın sorunsuz geçmesi için elinden geleni yaparken, otel personelinin güler yüzlü ve hızlı hizmeti de konuklardan tam not aldı.