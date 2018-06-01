Başkan Severcan Kara hedefi “BAL” olarak belirlerken anlaşılan futbolcularla görüşmeleri Genel Kaptan Hasan Ömer Bayrak yapıyor. İlimizin başarılı futbolcularından kanat oyuncusu Rüstem Uzuner ve stoper Kerim Yaşar ile birlikte iç transferde Hamza Uzuner, Kamil Şenol, Eray Kanpara, Murat Sarıer ve Ahmet Can Serbest ile bir yıl için daha söz kesildi.
Bugün 11:13 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:15 TSİ )
Değirmenderespor’da hareketli günler
Yeni sezonda Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Değirmenderespor’da transfer çalışmaları başladı.
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Bugün 11:13 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz