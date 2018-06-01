Değirmenderespor’da hareketli günler

Başkan Severcan Kara hedefi “BAL” olarak belirlerken anlaşılan futbolcularla görüşmeleri Genel Kaptan Hasan Ömer Bayrak yapıyor. İlimizin başarılı futbolcularından kanat oyuncusu Rüstem Uzuner ve stoper Kerim Yaşar ile birlikte iç transferde Hamza Uzuner, Kamil Şenol, Eray Kanpara, Murat Sarıer ve Ahmet Can Serbest ile bir yıl için daha söz kesildi.