3. Lig’in yeni takımlarında Serik Belediyespor bu ligde de fazla kalmak istemiyor. 2 sezon önce Kocaeli Birlikspor’da başarı ile forma giyen, geride bıraktığımız sezon ise 3. Lig 3. Grup’ta Tarsus İdmayurdu’na Play-Off finalinde 1-0 mağlup olan Kızılcabölükspor’da 37 maça çıkan ve 6 da gole imza atan Kaan Dorak’ı renklerine bağladı. Son derece istikrarlı bir futbolcu olan Kaan henüz 25 yaşında olmasına karşın 224 maça çıktı ve 27 de gole imza attı.
Bugün 11:14 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:16 TSİ )
Serik, Kaan Dorak'ı kaptı
3. Lig’in yeni takımlarında Serik Belediyespor bu ligde de fazla kalmak istemiyor.
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Bugün 11:14 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz