Serik, Kaan Dorak'ı kaptı

3. Lig’in yeni takımlarında Serik Belediyespor bu ligde de fazla kalmak istemiyor. 2 sezon önce Kocaeli Birlikspor’da başarı ile forma giyen, geride bıraktığımız sezon ise 3. Lig 3. Grup’ta Tarsus İdmayurdu’na Play-Off finalinde 1-0 mağlup olan Kızılcabölükspor’da 37 maça çıkan ve 6 da gole imza atan Kaan Dorak’ı renklerine bağladı. Son derece istikrarlı bir futbolcu olan Kaan henüz 25 yaşında olmasına karşın 224 maça çıktı ve 27 de gole imza attı.