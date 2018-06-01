Millet İttifakının gençleri iftarda buluştu

Millet İttifakının gençleri Sümela Restaurant’ta bir araya gelerek iftar yaptı. Kartepe Gençlik Kolları Başkanı Serhat Yalçın ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı MYK üyesi Gökhan Orhan, CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız ve yönetimi, CHP Gençlik Kolları İzmit İlçe Başkanı Mehdi Kaan Günan, CHP Gençlik Kolları Gebze İlçe Başkanı Savaş Gayretli, CHP Gençlik Kolları Çayırova İlçe Başkanı Erdem Sümbül, CHP Gençlik Kolları Darıca İlçe Başkanı Aydın Işık, CHP Gençlik Kolları Derince İlçe Başkanı Erdal Fener, CHP Gençlik Kolları Başiskele İlçe Başkanı Levent Soycan, CHP Gençlik Kolları Dilovası İlçe Başkanı Yılmaz Zorba, CHP Gençlik Kolları Gölcük İlçe Başkanı Güney Yılmaz, Saadet Partisi Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Abdülsamet Saltı, Saadet Partisi Gençlik Kolları İzmit İlçe Başkanı Hasan Şahinkaya, Saadet Partisi Gençlik Kolları Dilovası İlçe Başkanı Muhammet Koçyiğit, Saadet Partisi Gençlik Kolları İl Yöneticileri, İYİ Parti Gençlik Kolları İl Başkanı İskender Kaan Yılmaz, İYİ Parti Gençlik Kolları İzmit İlçe Başkanı Mustafa Burak Kuşçu, İYİ Parti Gençlik Kolları Kartepe İlçe Başkanı Hamit Şirin, İYİ Parti Gençlik Kolları Gölcük İlçe Başkanı Burak Ertay, İYİ Parti Gençlik Kolları Gölcük İlçe Başkan Yardımcısı Melike Gürel katıldı.

YALÇIN, “BU İTTİFAK HEPİMİZE BAŞARI GETİRECEKTİR”

Yapılan iftar sonrası programın ev sahipliğini üstlenen CHP Kartepe Gençlik Kolları İlçe Başkanı Serhat Yalçın kısa bir konuşma yaptı. Yalçın, “Millet İttifakını oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin değerli il ve ilçe başkanları, bu güzel ramazan gününde bu iftar sofrasında bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. İnancımız tam, bu ittifak ülkemizi düştüğü bu çukurdan kurtaracak ve Cumhuriyeti yeniden inşaa sürecini başlatacaktır. İnanıyorum ki bu ittifak hepimize başarı getirecektir. Sizlerle tanışmaktan onur duydum, hepiniz hoşgeldiniz “ dedi.

ANDIZ, "KİNDAR BİR NESİL YETİŞTİRDİLER"

Yalçın’ın açılış konuşmasının ardından konuşan CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Andız, “Millet İttifakını öngören ilk siyasi yapılanma Kocaeli’de gerçekleşti. CHP, SP ve İYİ Parti genel başkanlarının ortak iradesiyle Kocaeli’de büyük bir sempozyum gerçekleştirdik. Türkiye’ye örnek bir program oldu” dedi. Bugün aynı siyasi partiye oy vermemiş yada vermeyecek olan gençler olarak bir aradayız diyerek sözlerine devam eden Andız, “Bu masada Türkiye’de huzur içinde birlikte yaşama arzusuyla bir aradayız. Artık birlikte normal yaşamak istiyoruz. Sokağa çıktığında birbiriyle sarılabilen, sohbet edebilen, selam verebilen gençler olabilmeliyiz. Keşke bu masada Ak Parti’den genç kardeşlerimizde olabilseydi. Ama ne yazık ki dindar bir nesil yetiştireceğiz diye kindar bir nesil yetiştirdiler. Bu sohbetlerimizi diğer ilçelerde de gerçekleştirmek umuduyla hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

SALTI, “BİZLER AYNI COĞRAFYANIN ÇOCUKLARIYIZ”

Saadet Partisi Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Abdülsamet Saltı, “Bu akşam burada sizlerle birlikte olmaktan, bu ittifakın içinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin geldiği yer ortada. Farklı siyasi partilerde, farklı siyasi görüşlerde olabiliriz. Ama bizler aynı mahallenin, aynı coğrafyanın çocuklarıyız. . Bu coğrafyanın evlatları olarak müşterek noktalarda bir araya gelmemiz gerektiğini gördük. Dil, din, ırk ayırmadan bu ülke hepimizin. Bu akşam bu masada bizleri buluşturan CHP Kartepe Gençlik Kollarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

YILMAZ, “ÜLKEMİZİN NORMALLEŞMEYE İHTİYACI VAR”

İYİ Parti Gençlik Kolları İl Başkanı İskender Kaan Yılmaz, “Ülkemizin geldiği noktayı hepimiz görüyoruz. Ve bu süreçten hepimiz huzursuz ve mutsuzuz. Bu memnuniyetsizliği yaratan da iktidar partisinin olduğunu hepimiz biliyoruz. Ülkemizin, bizim normalleşmeye, nefes almaya ihtiyacımız var. Bunun için siyasi görüşümüz ne olursa olsun ortak değerlerimiz için bir arada olmalı birlikte hareket etmeliyiz. Ev sahipliğini üstlenen CHP Kartepe Gençlik Kolları Başkanı Serhat Yalçın kardeşime ve yönetimine teşekkür ediyorum “ dedi.

ORHAN, “BU GİDİŞATA TAMAM DİYORUZ”

Gecede son olarak CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı MYK üyesi Gökhan Orhan konuştu. Orhan, “Bizler Türkiye’de artık barış istiyoruz. Bugün CHP, İYİ Parti ve SP bir araya gelmişse Türkiye’de artık sorunların ciddi anlamda üst seviyeye geldiğinin işaretidir. İnsanların yaşamlarına müdahale ediliyor. Ben ne dersem o olur denilerek tek adamın iki dudağı arasında her şey” dedi. Artık refah içinde yaşama arzusundayız diyen Orhan, “Biz artık bu gidişata dur, tamam, yeter demek istiyoruz. Seçimlerden sonra da birlik beraberlik içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.