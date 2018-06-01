Kocaeli'nin aylık uyuşturucu raporu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 ayda yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından, yapılan açıklamada 1 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 63 kilo 539,93 gram esrar, 188 adet uyuşturucu hap, 41,93 gram sentetik uyuşturucu madde, 196 kilo 705,55 gram eroin, 19,29 gram metamfetamin ve 1,4 gram kokain ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 151 gram esrar, 73 gram sentetik uyuşturucu madde ve 111 kök Hint Keneviri ele geçirildi.