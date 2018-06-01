Karamürsel’de etkili olan kuvvetli yağışla birlikte oluşan sel suları, çöpleri denize taşıdı. Sel sularının taşıdığı çöplerin Karamürsel sahilinde oluşturduğu kirlilik objektiflere böyle yansıdı. Geçtiğimiz hafta sonu sabah saatlerinde Marmara bölgesinde etkili olan sağanak yağmur bir çok il ve ilçeleri olumsuz etkiledi. Sel sularının beraberinde taşıdığı çöpler denizde birikti. Karamürsel sahilinde, selin denize taşıdığı çöplerin oluşturduğu kirlilik böyle görüntülendi.
Bugün 11:25 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:10 TSİ )
Karamürsel sahilinin rezil görüntüsü..!
Karamürsel’de etkili olan kuvvetli yağışla birlikte oluşan sel suları, çöpleri denize taşıdı. Sel sularının taşıdığı çöplerin Karamürsel ilçesi sahilinde oluşturduğu kirlilik objektiflere böyle yansıdı.
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Bugün 11:25 TSİ - Gündem
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Yorumlar
(1 )
Nurettin Öztürk - Müslüman ülke gayet normal.iyi ki temizlik imandan geliyor.YA İMAN YOK YADA TEMİZİ PİS GÖRÜYORUZ.
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