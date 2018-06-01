Karamürsel sahilinin rezil görüntüsü..!

Karamürsel’de etkili olan kuvvetli yağışla birlikte oluşan sel suları, çöpleri denize taşıdı. Sel sularının taşıdığı çöplerin Karamürsel sahilinde oluşturduğu kirlilik objektiflere böyle yansıdı. Geçtiğimiz hafta sonu sabah saatlerinde Marmara bölgesinde etkili olan sağanak yağmur bir çok il ve ilçeleri olumsuz etkiledi. Sel sularının beraberinde taşıdığı çöpler denizde birikti. Karamürsel sahilinde, selin denize taşıdığı çöplerin oluşturduğu kirlilik böyle görüntülendi.