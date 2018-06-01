Bahçeşehir Koleji’nden muhteşem müzik şöleni

Bahçeşehir Koleji öğrencileri ve öğretmenleri, ‘Yıl Sonu Müzik Gecesi’ ile velileri ve misafirleri kendilerine hayran bıraktı. 2017-2018 eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaşırken, haftalardır süren hummalı ve özverili çalışmaların sonunda 500 öğrenci, 40 öğretmen ve kalabalık bir saz grubuyla sahne aldı.

ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Müzik gecesini gerçekleştiren Bahçeşehir Koleji Müzik Eğitimi Bölümü, hazırladıkları 3, 4’üncü sınıflar Korosu, Çok Sesli Çocuk Korosu, 5, 6, 7’nci sınıflar Korosu, Öğretmenler Korosu ile etkileyici bir performansa imza attı. Ayrıca öğrencilerin solo sahne performansları görülmeye değerdi. Bahçeşehir Koleji Okul Müdürü Mahmut Kalcı, gecenin değerlendirmesini yaparak emeği geçen herkese teşekkür etti.