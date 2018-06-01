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Baklacı ailesinin ACI GÜNÜ

Gazetemiz çalışanlarından Miray Baklacı’nın Almanya’da yaşayan dedesi Neşat Baklacı (76), hayatını kaybetti.

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Gazetemiz çalışanlarından Miray Baklacı’nın Almanya’da yaşayan dedesi Neşat Baklacı (76), hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı olarak yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla son iki gündür hastanede tedavi altında bulunan Baklacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Baklacı’nın cenazesinin yurda getirildikten sonra memleketi Tekirdağ’da defnedileceği öğrenildi.

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