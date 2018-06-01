Gazetemiz çalışanlarından Miray Baklacı’nın Almanya’da yaşayan dedesi Neşat Baklacı (76), hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı olarak yaşadığı rahatsızlık dolayısıyla son iki gündür hastanede tedavi altında bulunan Baklacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Baklacı’nın cenazesinin yurda getirildikten sonra memleketi Tekirdağ’da defnedileceği öğrenildi.
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Baklacı ailesinin ACI GÜNÜ
Gazetemiz çalışanlarından Miray Baklacı’nın Almanya’da yaşayan dedesi Neşat Baklacı (76), hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz