Başkent’te Kullarspor rüzgarı: 5-0

Alt yapıda önemli hamleler yapan ve bölgenin futbolcularını bünyesinde barındıran Kırmızı Siyahlılar bu çalışmalarının karşılığını almaya başladı. Ankara Kızılcahamam’da özel bir turnuvaya katılan 2007 grubu futbolcular ilk maçında Ankara Çayyolu’nu 5-0 mağlup ederken goller Serhat (2) Halil, Hamza ve Emir’den geldi. Temsilcimiz dün ikinci maçında Kastamonu Anadolu ile karşılaşacaktı.

GRUPTA GALATASARAY DA VAR

Tek devreli lig usulüne göre gerçekleşen Hitsporder Elit Kupası B Grubu’nda Kocaeli Kullarspor’un yanı sıra Galatasaray, Azerbaycan Yeni Sahil, İstanbul Halkalı Taştepe, İstanbul Beşyüzevler, Ankara Çayyolu, İstanbul Güngören Atletik ve Kastamonu Anadolu takımları yer alıyor. Kızılcahamam Muhsin Yazıcıoğlu Stadı’ndaki turnuva 3 Haziran Pazar günü sona erecek.

ALTINTAŞ: BU ORTAM GÖSTERMEK İSTEDİK

Kullarspor Kulüp Başkanı Fahri Altıntaş, antrenör Ayhan Özkar ve Sinan Erkol futbolcularla yakından ilgilenirken, Başkan Altıntaş “Böylesi bir turnuvada yer aldığımız için çok mutluyuz. Ankara’da skordan daha önemli noktaları futbolcularımıza aşılamaya çalışıyoruz. Futbolcularımız kamp ortamı, sosyalleşme, rakip kültürü, bireysel gelişim, takım içi dayanışma gibi konuları şimdiden anlamaya çalışırlarsa, bu kültürün uzun vadede geri dönüşü çok daha verimli olacaktır. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ali KÖKSAL – KIZILCAHAMAM