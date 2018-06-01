Körfez ALTIN KİRAZ bir başka güzel!

Maçlardan ziyade organizasyondaki dostluk, taraftarın yoğun ilgisi Körfez’deki turnuvanın ilçe için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. 13. günde Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü 9-4 mağlup ederken, Zabıta’nın gollerini Muhammed Kaya (3), Sedat Sözen (2), Bilal Turgut (2), Aykut Kara ve Yunus Bahar attı.
HACI BEKTAŞ KAZANDI “6-2”
Günün bir diğer maçında Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Körfez Şubesi, Amasyalılar Derneği’ni 6-2 mağlup etmeyi başardı. Hacı Bektaş’ın gollerini Erkan Türkoğlu (3), Deniz Öztürk (2) ve Nihat Yaman Atarken, Amasyalıların golleri Gökhan Mazlum ile Murat Bahar’dan geldi. Taraftarların hayli yoğun ilgi gösterdiği maçlarda centilmenlik öne çıkarken, Tertip Komite Başkanı Metin Özkan, kendilerini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz