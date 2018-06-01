Ramazan’da çocuklar eğleniyor

Derince Belediyesi’nin Ramazan ayı ile birlikte başlattığı mahalle iftarları, ilçe halkından yoğun ilgi görüyor. Bu yıl on iki ayrı noktada iftar sofrası kuran Derince Belediyesi’nin düzenlediği Ramazan programlarına en çok sevinenler ise çocuklar oluyor.
GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER
Son olarak Kent Meydanı’nda düzenlenen iftar programının ardından kurulan oyun alanında sahnelenen etkinliklere eşlik eden çocuklar gönüllerince eğlenme imkanı buldu. Derince Belediyesi’nin ikramı olan pamuk şeker ve patlamış mısır eşliğinde Hacivat-Karagöz, sihirbaz ve ateşbaz gösterilerini keyifle izleyen çocuklar, Ramazan akşamlarının tadını çıkarıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz