Darıca’da Ramazan coşkusu sürüyor

Programda Darıca Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri mini konser, şiir dinletisi ve semazen gösterileriyle mahalle halkının büyük beğenisini kazandı.

KADİR GECESİNE DAVET

İftar ardından kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca etkinliklerinin devam ettiğini ve halkla iç içe olduklarını ifade ederek, Kadir Gecesi’nde sahilde düzenleyecekleri programa herkesi davet etti.