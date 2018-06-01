Cezaevindeki kadınlara tasavvuf müziği dinletisi

İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kocaeli Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan kadınlar için Ramazan dolayısıyla tasavvuf müziği dinletisi organize etti. İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Asuman Sert, “Ramazan’ın ruhunu yaşamak ve bunu cezaevindeki kadınlarla paylaşmak üzere planladığımız bu program sonunda kadınların memnuniyetini görmek bizleri de mutlu etti. Kadınların cezaevinden çıktıklarında hayata daha hazır olmaları için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi. Programa cezaevinde kalan 150 kadın, kurum psikoloğu, sosyal çalışmacı ve kadın meclisi üyeleri katıldı.